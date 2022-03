Incontro oggi a Roma fra l’assessore regionale all'Agricoltura, Gabriella Murgia, gli altri colleghi della Commissione Politiche agricole della Conferenza delle Regioni, il ministro della Transizione Ecologica, Roberto Cingolani, il sottosegretario Vannia Gava, e il ministro delle Politiche Agricole, Stefano Patuanelli. Obiettivo fare il punto sulla grave crisi che sta colpendo il settore dell'agricoltura.

"È stato un incontro positivo - ha spiegato l'esponente della Giunta Solinas - dai ministri abbiamo riscontrato la massima disponibilità per affrontare al più presto tutti gli argomenti messi sul tavolo. Abbiamo evidenziato il difficile momento che sta vivendo l'intero comparto agricolo, visto che al forte aumento dei costi dell'energia si sono aggiunti gli effetti pesanti della guerra in Ucraina che stanno creando turbolenze di mercato e seri problemi nell'approvvigionamento delle materie prime".

La Commissione ha avanzato alcune proposte, dalla contribuzione straordinaria per il settore al rinvio della nuova Pac, dalla diminuzione delle accise allo sblocco di tutti i pagamenti sospesi. E ancora la moratoria e la ristrutturazione del debito, le criticità croniche legate ai grandi carnivori e agli ungulati, le difficoltà registrate nel settore della pesca, gli incentivi alle aziende alla semplificazione per l'implementazione dell'uso delle fonti energetiche alternative, la crisi dei settori lattiero-caseario e dei seminativi, le esigenze di una nuova taratura del Pnrr, il temporary framework.

"In questa sede - ha aggiunto l'assessore Murgia - abbiamo portato anche le specifiche richieste delle aziende agricole e zootecniche e dei pescatori della Sardegna, ribadendo la necessità di un intervento straordinario dello Stato, per sostenere in particolare le imprese delle aree maggiormente svantaggiate, e la richiesta di un immediato sblocco dell'export delle carni suine sarde".

"Insieme a tutti gli assessori dell'Agricoltura siamo già al lavoro per consegnare alla Conferenza delle Regioni un documento con le priorità da porre al Governo al quale chiederemo risposte in tempi strettissimi", la conclusione.

(Unioneonline/v.l.)

