Un giro d’affari di 816 milioni di euro, con 77 punti vendita, 52 soci, 3mila occupati, 287 fornitori locali coinvolti e più di 3mila articoli locali commercializzati. E ancora 3 grandi centri di distribuzione a Monastir, Villacidro e Codrongianus, pilastri per l'efficienza logistica a supporto della rete di vendita. E un fatturato di oltre 130 milioni sviluppato grande a sinergie con le aziende del territorio.

Sono solo alcuni degli importanti numeri registrati nel 2023 in Sardegna da Conad Nord Ovest, che si conferma punto di riferimento nel settore della grande distribuzione volta a valorizzare le eccellenze e le piccole e medie imprese del territorio.

«Al centro della nostra strategia aziendale c’è l'orientamento verso una crescita sostenibile e condivisa, un principio che ci guida ogni giorno nel nostro lavoro», le parole di Michele Orlandi, Direttore Rete Sardegna. «In Sardegna – prosegue Orlandi – abbiamo assistito a una crescita significativa, sia in termini di fatturato che di iniziative promosse a favore della comunità. Questo dimostra quanto sia importante cooperare per creare valore e crescita per il nostro territorio. Vogliamo essere riconosciuti come azienda che fa del localismo una leva di grande distintività e continuare il nostro percorso di crescita».

LE COLLABORAZIONI – Fra le collaborazioni vincenti sul territorio quella con il consorzio ortofrutticolo “Ori di Sardegna”, che «ha tracciato un percorso di sviluppo sostenibile, promuovendo l'innovazione e rafforzando il nostro impegno verso l’etica del lavoro», piega il presidente del consorzio Carlo Mudu. «In un momento in cui si pensa che al consumatore interessi solo il fattore prezzo, tralasciando elementi come origini del prodotto e garanzie etiche dello stesso, risulta per noi piccoli produttori fondamentale avere dei partner che mettono il localismo in cima alla scala dei valori attribuibili ai prodotti. Tutto questo si rafforza con la nascita e l’attività dei vari “Consorzi Ori”, che Conad ha avuto l’intuizione di creare».

I PROGETTI – Grande attenzione anche allo sviluppo sostenibile e al supporto alla comunità sarda attraverso una serie di progetti distintivi che riflettono responsabilità economica, sociale ed ambientale. Come nel caso della Cooperativa Tre Solchi, realizzata grazie all’impegno del socio Conad di Carbonia insieme agli agricoltori locali del Sulcis, che ha reso possibile la coltivazione sostenibile di 250 ettari producendo alimenti di qualità che valorizzano la biodiversità e le tradizioni del territorio.

Fra le altre iniziative anche il sostegno ai piccoli pazienti della struttura di Cardiologia pediatrica e Cardiopatie congenite del Brotzu di Cagliari e progetti contro la violenza di genere in collaborazione con l'Associazione D.i.Re. E ancora la formazione delle giovani generazioni con i progetti “Insieme per la scuola”, “Mangiando S'Impara” ed il progetto Unisona, realizzato in collaborazione con la Fondazione Conad ETS, che mirano a rafforzare l'educazione dei giovani e del loro futuro.

Parallelamente, Conad Nord Ovest in Sardegna ha promosso iniziative di riforestazione come la "Bio Forest” insieme a Rete Clima ed eventi come la Joint Run 2023 di Cagliari e Ami-CA progetti, dimostrando un impegno profondo verso il benessere comunitario e la sostenibilità.

IL GRUPPO – Conad Nord Ovest è una delle maggiori imprese italiane della distribuzione associata, con un giro di affari di 5 miliardi di euro. I territori in cui opera con 371 soci imprenditori e 18 mila addetti sono Valle d’Aosta, con quota di mercato del 23,4%, Piemonte, con quota di mercato al 5,4%, Liguria, con quota di mercato al 10,6%, Provincia di Mantova, Emilia (province di Modena, Bologna e Ferrara) con quota di mercato al 12,7%, Toscana, con quota di mercato al 15,4%, Lazio (province di Roma, Viterbo) con quota di mercato al 26,6% (assieme a Pac2000) e Sardegna, con quota di mercato al 19,8%. Conad Nord Ovest conta 589 punti di vendita, in cui sono presenti tutti gli attuali format.

