Crescono i prezzi delle case a Cagliari: +3,6% rispetto all’anno scorso per quelle nuove, +2,9% per quelle usate.

Il capoluogo sardo è intoltre, assieme a Catania, la città con la maggior percentuale di compravendite finanziate con un mutuo, l’84%.

I dati emergono dal terzo Osservatorio sul mercato immobiliare 2022 di Nomisma.

Il numero di scambi è in crescita, +8,3% su base annua, mentre si riducono i tempi medi di vendita e locazione (rispettivamente 4,5 e 2,3 mesi).

Non altrettanto positivi i segnali su uffici e negozi, dove i tempi medi di vendita e locazione rimangono tra i più alti in Italia (9 mesi per la vendita e 6 per la locazione).

Segnali di netta flessione invece nel settore direzionale (banche, uffici, studi professionali), dove nel primo semestre di quest’anno si registra una flessione di oltre il 10% rispetto allo stesso periodo del 2021.

(Unioneonline/L)

© Riproduzione riservata