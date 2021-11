"Ritengo sia importante riuscire a portare a compimento questo disegno il cui principale contributo all'assetto generale del settore marittimo è quello di dare un coinvolgimento all'unico soggetto che ha realmente chiare le esigenze di collegamento e le condizioni di fallimento di mercato, che non può essere altro che la Regione Sardegna".

È la posizione espressa dal presidente dell'Autorità Portuale del mare di Sardegna, Massimo Deiana, durante un’audizione davanti alla commissione Trasporti della Camera sulla continuità territoriale.

"Il sistema degli oneri di servizio pubblico nel settore aereo è stato disciplinato da una norma nel '99 che ha attribuito la competenza alla Regione Sardegna - ha spiegato Deiana - Nel sistema marittimo questa presenza della Regione manca e non è stata mai definita perché il problema si è posto dal 2020, ovvero dalla scadenza della concessione Tirrenia".

Deiana ha poi parlato dei due disegni di legge sulla continuità presentati da Romina Mura e Nardo Marino: "Una questione – ha detto – è che questi disegni di legge si devono uniformare ad un meccanismo già previsto dal regolamento europeo e che prevede la definizione degli oneri di

servizio pubblico e, se nessuno li accetta, si passa alla fase due dove si va alla selezione di un unico soggetto che svolge il servizio sovvenzionato. Si mette quindi a gara non la possibilità di svolgere il servizio, ma la possibilità di avere una compensazione”.

"Nel caso del settore marittimo – ha proseguito Deiana - il problema è che se gli oneri vengono accettati da più soggetti diventa complicato a livello applicativo, perché non si potrebbe vietare a un soggetto di effettuare traffico libero su quelle rotte. Mentre negli oneri aerei si vola su una rotta solo a certe condizioni, con slot predefiniti negli aeroporti, in quello marittimo non ci sono quegli slot e ci potremmo trovare di fronte al fatto che chi accetta gli oneri si sottomette a quelle condizioni, ma ci potrebbe essere anche qualcuno che non accetta gli oneri e può pretendere di svolgere quel collegamento a condizioni differenti".

(Unioneonline/l.f.)

© Riproduzione riservata