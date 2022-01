Il nucleare sarà incluso tra le fonti energetiche indicate dalla Commissione europea come meritevoli di ricevere un sostegno economico nell’ottica della riduzione delle emissioni climalteranti, in quanto classificato con lo status di “verde”.

L’indiscrezione è riportata dal quotidiano inglese “Financial Times”, che ha sintetizzato i contenuti della bozza del documento finale che Bruxelles si appresta a sottoporre nelle prossime settimane prima agli esperti e poi al Parlamento europeo e che intende stabilire quali sono gli investimenti green.

In questi ultimi mesi l’Ue ha ricevuto forti pressioni da parte dei Paesi che utilizzano l’energia nucleare, in primo luogo la Francia, che nel futuro sarà chiamata a un imponente programma di ammodernamento e manutenzione degli impianti attualmente in utilizzo.

Nel frattempo la Germania ha avviato lo spegnimento di tre centrali e si appresta a dare l'addio definitivo al nucleare, dando seguito alla politica decisa dall’ex cancelliera Angela Merkel nel 2011 dopo il tragico incidente di Fukushima.

Anche il gas naturale è stato classificato come “green” nella bozza della “tassonomia”, a condizione che provenga da fonti rinnovabili o abbia basse emissioni entro il 2035.

(Unioneonline/F)

