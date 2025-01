Giuseppe Casu, agronomo di 48 anni, originario di Alghero, è il nuovo direttore dell’associazione provinciale. Succede a Luca Saba, che mantiene il ruolo di direttore regionale di Coldiretti Sardegna, garantendo una transizione nel segno della continuità. Giuseppe Casu era direttore della Federazione Coldiretti di Roma.

«Sono orgoglioso di raccogliere il testimone di Luca Saba e di proseguire nel solco tracciato in questi anni», evidenzia Giuseppe Casu. «Coldiretti Cagliari ha lavorato con determinazione per rappresentare e sostenere le tantissime aziende agricole e zootecniche che animano il nostro territorio. Continueremo a essere vicini a loro, sia nei tavoli istituzionali che nelle battaglie quotidiane, per garantire redditività e valorizzare il lavoro degli agricoltori e allevatori».

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata