Compagnia Italiana di Navigazione (Cin) e Grandi Navi Veloci ci riprovano.

Dopo il flop del primo avviso a causa dell'esclusione delle due partecipanti, i due vettori hanno presentato le offerte per il bando del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili per il collegamento con oneri di servizio pubblico sulla tratta Genova-Porto Torres, scaduto ieri.

Lo si evince dal verbale del responsabile unico del procedimento di Invitalia, che sta gestendo le procedure della gara da circa 30,2 milioni di euro per una durata di 60 mesi, limitatamente al periodo 1 ottobre - 31 maggio di ciascuno degli anni dal 2021 al 2026.

Ora verranno verificati i requisiti e le offerte economiche presentate per sostenere il servizio in questa tratta marittima da circa 428 miglia nautiche con costi operativi stimati - per l'intera durata della concessione - pari a 109.529.434,64 euro.

(Unioneonline/D)

© Riproduzione riservata