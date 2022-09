Chiara Ferragni fuori dal Cda di Tod’s come “consigliere indipendente”. La motivazione? Alcuni contratti pubblicitari siglati con il gruppo marchigiano e che, pur consentendole di restare nel board, portano la celebre influencer a perdere i requisiti di “indipendenza”.

Il Cda del gruppo, in una nota, ha dunque “preso atto della dichiarazione resa dal consigliere Chiara Ferragni in ordine al venire meno dei requisiti per poter essere qualificata indipendente in ragione di una prestazione occasionale di servizi pubblicitari a favore della società”, prestazione che è stata “resa previo parere del Comitato operazioni parti correlate, e non potendosi aprioristicamente escludere che, in futuro, si presentino altre opportunità di collaborazione". Il Cda ha conseguentemente "effettuato le verifiche di propria competenza e appurato il venir meno del requisito di indipendenza in capo a Chiara Ferragni, la quale non è membro di alcun comitato endoconsiliare", aggiunge Tod's.

Il gruppo presieduto e guidato da Diego Della Valle, che si appresta a lasciare Piazza Affari, ha visto i ricavi salire nella prima metà dell’anno a 467,5 milioni, superando i livelli del 2019 e permettendo alla società di riportare i conti in nero dopo la perdita di 20,7 milioni del primo semestre 2021.

