Il problema del caro voli per Sardegna e Sicilia «è uno dei temi che bisogna affrontare e risolvere, non a Roma, ma a Bruxelles».

Sono le parole di Nello Musumeci, ministro delle Politiche del mare, a margine della convention di Fratelli d'Italia, “Italia, le radici della bellezza” in corso a Brucoli, nel Siracusano.

«Noi abbiamo bisogno di puntare sul collegamento aereo non solo per il fenomeno turistico che potrebbe vederci il primo polo attrattivo del Mediterraneo – ha aggiunto - ma intanto per la gente che in Sardegna o in Sicilia deve recarsi per ragioni di lavoro. Purtroppo manca una seria politica europea a sostegno delle tratte sociali. Nessuno vuol viaggiare in Sicilia gratis, ma non è nemmeno possibile legittimare che il costo di un biglietto aereo da Catania a Milano debba costare più di un Roma-New York. E a Milano non si va per fare shopping, ma anche per motivi di salute o esigenze di carattere familiare».

(Unioneonline/s.s.)

© Riproduzione riservata