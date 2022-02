Si è svolto questa mattina un incontro fra l’assessore regionale dell’Agricoltura, Gabriella Murgia, e una delegazione del Movimento pastori sardi.

"La Regione – ha detto l’esponente della Giunta Solinas - è al fianco dei pastori e di tutta l'agricoltura sarda, ha fatto e sta facendo la sua parte con interventi concreti. Ma davanti a una crisi che supera i nostri confini e si abbatte con conseguenze ancor più devastanti sulle aree economicamente e geograficamente svantaggiate come la Sardegna, serve un piano straordinario di intervento a sostegno delle imprese, di cui solo lo Stato può farsi carico".

Fin dal suo insediamento, ha aggiunto Murgia, “la Giunta è sempre stata vicina ai pastori e ha fortemente voluto la pronta applicazione delle misure previste per il comparto dalla legge 44/2019, norma adottata dal Governo all'indomani delle proteste del febbraio 2019, tra le quali in particolare quella relativa alle dichiarazioni obbligatorie nel settore del latte ovi-caprino. Ha consolidato e completato il processo di trasformazione di Argea in Organismo pagatore regionale, assicurando così minori tempi di erogazione degli aiuti comunitari dovuti. E i ritardi nei pagamenti sono una minima parte, dovuti da problematiche contabili e informatiche che stiamo man mano risolvendo. Inoltre sono state finanziate specifiche linee di credito a sostegno delle imprese, comprese quelle del sistema cooperativo di trasformazione del latte, abbattendo il costo del denaro e favorendo una continua circolazione di flussi finanziari nel modo delle campagne". Misure che, ha sottolineato ancora l’assessore, “contribuiscono a rendere stabile e trasparente la filiera e a garantire una giusta remunerazione del prodotto, e hanno fortemente contribuito al progressivo aumento del prezzo del latte ovino, che ha superato un euro al litro. Tuttavia il rincaro generalizzato delle materie prime e dei costi energetici sta vanificando gli sforzi compiuti. Oggi i pastori si trovano in gravissima difficoltà a far quadrare i loro bilanci. Avranno l'attenzione della Regione, a partire dal presidente Solinas in prima persona, che segue da vicino la situazione del settore e valuterà l'attivazione di apposite misure di intervento con risorse del bilancio regionale".

Nei prossimi giorni l’assessore incontrerà anche i rappresentanti delle altre associazioni agricole.

