Secondo i dati settimanali del ministero dello Sviluppo Economico pubblicati ora, rincarano ancora i prezzi dei carburanti, che si attestano, in modalità self service, a 1,579 euro al litro per la benzina e a 1,439 euro per il gasolio.

"Con la fine del lockdown prosegue la risalita dei prezzi dei carburanti iniziata a metà aprile" afferma Monica Satolli, presidente Regionale Sardegna dell'Unione Nazionale Consumatori.

"Con il rialzo di oggi si ritocca, per la benzina, il record annuale registrato il 22 marzo. Dall'inizio dell'anno, dalla rilevazione del 4 gennaio, in 4 mesi esatti, un pieno da 50 litri è aumentato di 6 euro e 87 cent per la benzina e di 5 euro e 99 cent per il gasolio, con un rincaro, rispettivamente, del 9,5% e del 9,1%. Su base annua è pari a una stangata ad autovettura pari a 165 euro all'anno per la benzina e 144 euro per il gasolio" conclude Satolli.

