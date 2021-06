Con la pandemia da Covid-19 e i mesi di lockdown sempre più consumatori hanno effettuato acquisti online e operazioni bancarie tramite home banking.

Un trend che non è sfuggito ai truffatori, che hanno moltiplicato le loro azioni criminose in Rete, trovando nuovi trucchi per i loro raggiri.

In particolare, risultano aumentate di numero le truffe che hanno come vittime dei correntisti.

"Nessun istituto bancario è indenne da questo tipo di raggiro", hanno spiegato dalla Questura di Cagliari, che riceve le denunce.

Tra i metodi più utilizzati dai malviventi quello di inviare un messaggio o chiamare la vittima presentandosi come operatori della banca e cercando di ottenerne i dati personali.

In alcuni casi nei messaggi viene messo un link a una pagina che riporta moduli da compilare: un escamotage per conoscere credenziali e pin dell'utente.

"Spesso alla vittima appare sul telefonino il numero reale del call center della banca - ha evidenziato ancora la polizia - ma è solo una illusione, infatti in realtà i truffatori riescono a camuffare il numero".

Per questo non bisogna cliccare su link ricevuti via messaggio o inserire i propri dati su siti sconosciuti, né comunicare il proprio pin a nessun operatore, ma utilizzare solo app ufficiali per le operazioni sul telefono.

