Addetti cresciuti in dieci anni da 4 a oltre 130, con l’integrazione di Inspectorate Italy, al punto da richiede una nuova sede. Bureau Veritas (multinazionale del settore controlli, ispezioni e certificazioni con oltre 80.000 dipendenti in 140 Paesi), si radica sempre di più in Sardegna, dove ha inaugurato una nuova sede a Cagliari.

La cerimonia si è tenuta alla presenza del contrammiraglio Giovanni Stella, dei rappresentanti della Direzione Marittima di Cagliari e delle principali aziende clienti, nonché degli operatori impegnati nell’economia blu e nel settore portuale e marittimo. L’evento ha suggellato la bontà degli investimenti dell’ultimo decennio, volti a rafforzare il team locale (100 dei 131 dipendenti sono isolani) e le relazioni con le istituzioni e le aziende del territorio.

«Crediamo – ha affermato Diego D’Amato, presidente e amministratore delegato di Bureau Veritas Italia, alla guida del Distretto Italia, Svizzera e Mediterraneo – che la nostra presenza in Sardegna sia importante non solo dal punto di vista occupazionale, ma anche per la valorizzazione delle competenze delle persone che stiamo coltivando. L’attenzione alla crescita dei giovani e in particolare delle donne è un tratto distintivo del nostro ruolo come datori di lavoro».

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata