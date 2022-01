Rilanciare l'agroalimentare e il turismo montano. La grande sfida viene lanciata dal Gruppo di azione locale Gal Sarrabus-Gerrei-Trexenta che ha tenuto a Burcei un primo incontro per illustrare gli strumenti e le opportunità di finanziamento relativi agli ultimi bandi pubblicati nelle scorse settimane, volti a rafforzare il turismo sostenibile nel nostro territorio. Presenti al dibattito operatori di Burcei. Il bando è infatti rivolto ai privati.

Dopo i saluti del presidente del Gal, Antonino Arba, e l’introduzione ai lavori dell’animatrice Erika Sois, sono seguiti gli interventi dei tecnici di Laore Stefania Olla e Giorgio Melis, che supportano il Gal Sarrabus-Gerrei-Trexenta nella realizzazione dei progetti e delle attività.

"Tre bandi – è stato ricordato – mirano al rafforzamento del sistema dell'ospitalità e due alla valorizzazione e sostegno per le produzioni agroalimentari locali come elemento chiave del turismo sostenibile e della promozione del territorio del Sarrabus, del Gerrei e della Trexenta.

Per informazioni gli interessati possono contattare il GAL SGT via emai o tramite PEC.

A questi progetti l'amministrazione comunale di Burcei crede fortissimamente.





