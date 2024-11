L’Auditorium di Buddusò ospiterà mercoledì prossimo, 4 dicembre, il Meeting “Pietra, Persone, Progresso per la Transizione”, iniziativa dell’Associazione Cave e Miniere di Sardegna. Il principale obiettivo è rappresentare e sostenere la categoria degli operatori della Sardegna. Come si evidenzia in un comunicato, «l’Associazione Cave e Miniere di Sardegna lavora per la qualificazione e valorizzazione del comparto nella più generale politica di sostenibilità sociale, ambientale ed economica della Sardegna, con attività di studi e progetti, attività con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale».

Il Meeting del 4 dicembre, dalle 10 alle 12.30, coincide con la festività di Santa Barbara (patrona di tagliapietre, minatori, stradini, minatori, architetti, cantonieri, campanari, artiglieri, artificieri, vigili del fuoco). L’occasione per riflettere sul positivo impatto sociale, ambientale ed economico che una visione “contemporanea e sostenibile” del mondo delle cave e quindi della pietra. Prevista la partecipazione di amministratori pubblici, tecnici ed esperti.

Dopo i saluti del sindaco di Buddusò, Massimo Satta, l’intervento di Francesco Tenuta (Ministero delle imprese Made in Italy) sul tema “Scenari internazionali e opportunità per le materie prime”. Giuseppe Meloni ed Emanuele Cani, assessori regionali alla Programmazione e all’Industria, si soffermeranno su “Orizzonte 2020: protagonisti e strumenti finanziari”. L’intervento di Michele Punturo (Istituto nazionale fisica nucleare) verterà sul tema “Eistein Telescope e impatti socioeconomici”, mentre Corrado Baccani (manager, già consulente tecnico Mimit) si soffermerà su “Mining and processing per le materie prime). “Pietre nell’abitare: identità e futuro” sarà il tema sviluppato da Mimmo Pisu (studio di architettura e paesaggio in Sardegna) e da Claudio Ollanu (archeologia sperimentale Is Perdas). Antonio Mura (Comune dui Buddusò) si soffermerà su “Spirit of Rock: cave tra passato e futuro”. Il vescovo di Ozieri, Corrado Melis, al termine, benedirà la statua di Santa Barbara.

«L’Associazione Cave e Miniere di Sardegna sta lavorando per rendere operativa sin da gennaio una rete di imprese e un gruppo di lavoro tecnico capace di approfondire e sviluppare la conoscenza delle migliori iniziative per cogliere le opportunità anche dai progetti strategici che hanno una ricaduta importante per la Sardegna».

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata