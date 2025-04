L'azienda Mila Srl, che si occupa di allevamento e della lavorazione delle carni, è stata scelta tra le cento aziende migliori nel centro Italia e nelle isole per governance e affidabilità finanziaria, su 700mila aziende analizzate.

A certificarlo è Industria Felix Magazine, che ha premiato a Roma le cento realtà imprenditoriali individuate tramite algoritmo di bilancio oggettivamente più performanti a livello gestionale, affidabili finanziariamente e sostenibili.

L’evento è stato organizzato da Industria Felix Magazine, il periodico di economia e finanza supplemento de Il Sole 24 Ore.

«I risultati di bilancio conseguiti nell’anno fiscale 2023 - si legge nella comunicazione inviata all'azienda di Bortigali - gli ultimi disponibili nel complesso per una comparazione oggettiva su un totale di circa 700 mila bilanci, hanno portato la Milia Srl ad essere insignita del Premio Industria Felix 2025, il cui comitato scientifico è coordinato a livello nazionale dal professor Cesare Pozzi, docente di Economia industriale dell’Università Luiss Guido Carli».

La cerimonia per l'assegnazione del prestigioso premio si è svolta in occasione del 64° evento "Industria Felix, il Centro e le Isole che competono", riservato alle imprese più competitive di Lazio, Marche, Toscana, Umbria, Abruzzo, Sardegna e Sicilia. "Si tratta di un riconoscimento che non solo ci riempie di orgoglio – spiega Antonello Milia, amministratore dell'azienda- ma che certifica un lavoro frutto di grande passione e attaccamento al territorio. Siamo orgogliosi di far parte di un sistema che porta crescita economica grazie alla stabilità economico finanziaria aziendale raggiunta per via dei giusti investimenti e una visione imprenditoriale che parte da lontano. Certamente questo premio è per tutti i collaboratori della Milia Srl, i fornitori, e i clienti che hanno contribuito dando fiducia alla nostra realtà al raggiungimento di importati risultati».

L’azienda, attiva in numerosi progetti di ricerca in collaborazione con le Università, lavora a pieno ritmo in un continuo miglioramento dei propri standard lavorativi in primis, che portano a un prodotto apprezzato dai consumatori e che valorizza la filiera agro pastorale, e al contempo promuove l’intera isola grazie ai prodotti veicolo di qualità e attenzione alla filiera.

