Scadono il 30 maggio i termini per la presentazione delle domande per il bonus idrico integrativo 2023.

Chi è in possesso di un’utenza gestita da Abbanoa SpA e ha un ISEE non superiore ai 20mila euro ha ancora qualche giorno per richiedere l’agevolazione come sostegno al pagamento delle bollette dell’acqua. Il contributo è concesso anche a chi usufruisce del bonus sociale idrico previsto dall’ARERA.

Per l’annualità 2023, la somma complessiva che l’Egas ha destinato al bonus è di 2 milioni di euro. Nel dettaglio, esistono due linee di intervento: chi è in possesso di un ISEE inferiore a 9 mila euro potrà ricevere un contributo di 25 euro per ogni componente del nucleo familiare, qualora il valore ISEE familiare fosse compreso tra i 9 mila e i 20 mila euro il contributo sarà di 20 euro per ciascun componente della famiglia.

Per conoscere tutti i dettagli relativi all’agevolazione e inviare la domanda online è possibile consultare il portale bonusacqua.it. La richiesta può essere consegnata a mano, via pec o tramite raccomandata all’ufficio protocollo del proprio Comune. Al modulo di richiesta, scaricabile dal sito bonusacqua.it, si dovrà allegare una copia del documento di identità, dell’ISEE e di una bolletta riferita all’utenza per cui si chiede il contributo.

(Unioneonline/v.f.)

© Riproduzione riservata