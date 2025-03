Un riconoscimento per l’impegno nella valorizzazione del territorio attraverso la promozione del patrimonio culturale, paesaggistico ed enogastronomico, grazie alle azioni messe in campo con il Programma Salude&Trigu. La Camera di Commercio di Sassari ha ricevuto il premio nella categoria "Sistema" alla XXVIII edizione del BMT di Napoli, la Borsa Mediterranea del Turismo, che ogni anno coinvolge regioni, istituzioni, stakeholder, buyers internazionali, imprese ed esperti del settore turistico.

Il riconoscimento è stato attribuito per l'azione camerale finalizzata alla creazione di una rete di collaborazioni efficace tra il sistema camerale e quello delle imprese, insieme alle associazioni imprenditoriali e più specificatamente, nell’ambito del Programma Salude&Trigu, con fondazioni, pro loco e associazioni culturali. La responsabile del progetto camerale, Antonella Viglietti, ha sottolineato la collaborazione con Visit Italy per il lavoro svolto in questi anni che ha portato il Programma Salude&Trigu a promuovere efficacemente gli eventi del nord Sardegna e le peculiarità del suo territorio nei mercati nazionali ed esteri.

La Camera di Commercio di Sassari ha anche partecipato come ospite alla convention “Il Turismo del futuro – Come avere successo tra AI, overtourism e competitività globale”, organizzata da Visit Italy.

