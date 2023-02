L’ultimo maxi investimento di Bill Gates è sulla birra, e riguarda anche la “nostra” Ichnusa.

Il fondatore di Microsoft infatti ha acquistato il 3,8% di Heineken Holding per la cifra di 902 milioni di dollari.

Si vede in un file depositato presso la AFM (l’autorità olandese per i mercati finanziari): il magnate ha acquistato 6,65 milioni di azioni a titolo individuale e altri 4,18 milioni di azioni attraverso la Bill & Melinda Gates Foundation Trust.

Eppure Gates in passato ha detto di non essere un amante della birra: «Quando mi ritrovo a qualcosa come una partita di baseball bevo birra light per condividere almeno l’atmosfera con tutti gli altri bevitori di birra, mi dispiace deludere gli appassionati», aveva affermato rispondendo a delle domande in una sessione della chat Ask Me Anything su Reddit.

Come è noto l’Heineken, oltre all’omonima birra con la bottiglia verde, produce diverse birre italiane tra cui l’Ichnusa. La birra dei Quattro Mori è sempre più apprezzata nella Penisola, dove ormai è acquistabile ovunque e non nella sola Sardegna come qualche anno fa.

(Unioneonline/L)

© Riproduzione riservata