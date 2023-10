La Camera di Commercio di Sassari ospita da oggi sino a sabato un gruppo di buyer internazionali alla scoperta, in chiave culturale e turistica, delle peculiarità e delle bellezze paesaggistiche e culturali del territorio.

Il Post Tour nel Nord Sardegna è stato organizzato da Mirabilia Network, l'associazione che raggruppa le 18 Camere di Commercio del suolo nazionale accomunate dalla presenza nel proprio territorio di un sito o un bene materiale o immateriale riconosciuto dall'UNESCO Patrimonio dell'Umanità. Nel caso di Sassari si tratta dei Candelieri che rientrano nella rete delle grandi macchine a spalla (4 in Italia) dal 2013 Patrimonio immateriale dell’Umanità dell’Unesco.

Prendono parte al Post Tour sei buyers internazionali – agenzie di viaggio, tour operators e wholesaler - provenienti da Belgio, Repubblica Ceca, Germania, Inghilterra e Stati Uniti, accompagnati da un operatore IEG. La prima giornata ha visto coinvolti gli ospiti in una visita alla spiaggia de La Pelosa a Stintino ed è proseguita a Sassari con la visita guidata del centro storico per ripercorrere l’itinerario della discesa dei Candelieri.

Tutti gli ospiti sono stati accolti in Camera di Commercio dal presidente Stefano Visconti e dall'assessora alla Cultura e al turismo del Comune di Sassari, Laura Useri. Entrambi hanno ribadito l'importanza non solo delle relazioni ma soprattutto dello sviluppo di queste in termini di incoming per il territorio isolano a partire dal nord Sardegna.

Nella seconda giornata, giovedì, il programma prevede una visita guidata presso l’altare prenuragico di Monte d’Accoddi, per poi proseguire verso Alghero con la visita guidata al Nuraghe Palmavera ed effettuare una sosta per ammirare il panorama nella splendida cornice del Belvedere Capo Caccia. La giornata si concluderà con la visita del centro storico del centro catalano e delle sue strutture ricettive.

Infine, il 20 ottobre, con l’obiettivo di rendere ancora più ricco l’itinerario culturale dedicato ai buyers, si effettuerà una visita guidata della Basilica della SS. Trinità di Saccargia per poi spostarsi nelle coste del nord est per apprezzare non solo il paesaggio ma anche le strutture ricettive della zona.

