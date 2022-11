Si complica la posizione dello stilista di Balenciaga Demna Gvesalia, al centro di scandali causati da campagne pubblicitarie choc e in odore di pedofilia. La rivista Business of Fashion ha revocato la consegna di un premio che il direttore creativo della casa di moda avrebbe dovuto ricevere il 1 dicembre.

L’uomo ha assunto le redini del prestigioso brand nel 2015, rendendo pop l'immagine aristocratica attraverso alleanze strategiche con Kim Kardashian, il suo ormai ex marito Kanye West e Adidas.

Lo scandalo è nato quando, in occasione di una pubblicità natalizia, sono stati fotografati dei bambini che tengono in mano dei peluche vestiti con finiture fetish e circondati da oggetti e abiti in stile bondage.

In un’altra campagna un libro sullo sfondo celebrerebbe l’artista belga, Michael Borremans, autore nel 2017 di una serie di quadri che raffigurano bambini nudi.

Nessun commento, per ora, da parte dello stilista. Kardashian – madre di quattro bambini – ha annunciato di voler rivedere la propria collaborazione con Balenciaga e la modella Bella Hadid ha cancellato dai social le foto nelle quali posa per la casa di moda.

(Unioneonline/v.f.)

© Riproduzione riservata