Sapersi presentare e spiegare il proprio progetto imprenditoriale è fondamentale. Per questo la Camera di Commercio di Sassari ha varato il percorso formativo avanzato di “Assistenza Tecnica alla Crescita d’impresa”, nel quale i corsisti hanno dovuto parlare di sé e di come intendono realizzarsi all’interno del mondo del lavoro.

Ieri sera nei locali dell'ente camerale si è tenuto l'incontro finale della prima edizione, svolta tra dicembre e gennaio, alla quale hanno partecipato 24 tra neoimprenditori e aspiranti startupper provenienti dal Nord Sardegna.

Pier Paolo Pazzola ha presentato la sua azienda agricola di olivicoltura, Alessia Fotzi l’attività di tessitura artigianale con tecniche antiche, e Fernanda Acosta la sua agenzia di disbrigo pratiche specializzata per cittadini di origine estere, in particolare argentini. Altri progetti sono stati esposti nel campo delle soluzioni tecnologiche smart per la promozione del turismo, per l’avvio di un centro estetico, di agricoltura e attività di turismo connessa e di una piattaforma multimediale per scrittori emergenti.

«Questo è il primo anno di sperimentazione del progetto – commenta Stefano Visconti, presidente della Camera di Commercio di Sassari – con una decina di giovani imprenditori o aspiranti tali che hanno assorbito conoscenza e migrazione della cultura d’impresa da parte di due tutor all’interno del nostro ente. La formazione è uno dei tasselli fondamentali per i quali la CCIAA continua a profondere energie, non solo finanziarie».

