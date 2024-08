Il prezzo medio per assicurare un’auto in Sardegna è aumentato di quasi il 10 per cento su base annua, raggiungendo quota 547,46 euro (49 in più rispetto a luglio 2023, +9,78%). Un dato comunque inferiore alla media italiana di 629,88 euro. Lo rivela un’indagine di Facile.it.

Nonostante l’aumento di base annua si registrano segnali che fanno ben sperare per il futuro, perché da qualche mese il trend si è invertito e se si guarda all’ultimo semestre a livello regionale le tariffe sono calate dell’1,4%.

Nel dettaglio, provincia per provincia

Cagliari 605,62 euro (+16,15% di aumento su base annua)

Nuoro 525,48 euro (+5,61%)

Sassari 522,45 euro (+5,75%)

Sud Sardegna 480,08 euro (+0,84%)

Oristano 468,08 euro (+16,13%)

Le dichiarazioni

«Sebbene il mutato contesto economico si faccia ancora sentire sui premi RC auto, dal mercato iniziano ad arrivare i primi segnali positivi legati al rallentamento dell’inflazione e ad una stabilizzazione dei tassi di sinistrosità», spiega Andrea Ghizzoni, Managing Director assicurazioni di Facile.it «Nonostante il contesto sia quindi caratterizzato dall’incertezza, è lecito attendersi una progressiva stabilizzazione dei premi».

