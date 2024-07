È conflitto tra sigle sindacali sulle aree di crisi: una delegazione Cgil, Cisl e Uil si è presentata nella sala riunioni dell'assessorato al Lavoro per l’incontro concordato sulle aree di crisi non complessa sollecitata proprio dai confederali e in continuità con un confronto che si era aperto nelle scorse settimane con l'assessora Desirè Manca, che però è stato allargato alla partecipazione di altre sigle. E quindi, denunciano Cgil, Cisl e Uil, «quello già programmato con i confederali non ha avuto luogo».

«Al loro posto – denunciano - l’assessora Manca ha incontrato Ugl, Confsal e Fismic».

A nulla, dicono, «è valsa la disponibilità di Cgil, Cisl e Uil ad aspettare che si svolgesse la riunione con le altre sigle per poi proseguire, appunto, nel confronto con l’assessora». «Dall’altra parte - spiegano i segretari regionali Nicola Cabras (Cgil), Federica Tilocca (Cisl), Federico Matta (Uil) - non c’è stata alcuna disponibilità, anzi, un atteggiamento di chiusura fino al punto di negare la possibilità di svolgere un confronto successivo adducendo ragioni legate all’indisponibilità di tempo: “Ho solo mezz’ora”, ha detto testualmente l’assessora prima di chiudersi la porta alla spalle della sala riunioni lasciando fuori Cgil, Cisl e Uil».

«Mezz’ora quindi - osservano i segretari - è il tempo che l’assessora regionale del Lavoro pensa di poter dedicare a temi così complicati che riguardano le vite di lavoratori e lavoratrici». «Quel che è accaduto – la conclusione – dopo ha confermato una totale indisponibilità al confronto perché, uscita dalla sala, l’assessora si è rivolta a Cgil, Cisl e Uil che attendevano fuori e ha interrotto ogni possibilità di dialogo dicendo “ci vediamo a settembre”, e poi se ne è andata».

«Da quando mi sono insediata – replica l’assessora Manca – ho dato massima priorità ai lavoratori e alla sofferenza di chi all’improvviso si trova senza un’occupazione. Nel mio assessorato non c’è spazio per i conflitti tra sigle sindacali. Le mie porte sono sempre aperte ai lavoratori e a tutti i sindacati, senza alcuna distinzione tra sigle sindacali di serie A e di serie B. Non discriminiamo alcuna sigla sindacale sulla base del numero di tessere vantato. Ciò che ci sta a cuore è la tutela dei lavoratori e delle loro famiglie. In qualità di assessora del Lavoro rappresento tutti i lavoratori sardi e qualora qualcuno sentisse l’esigenza di parlare con me troverà sempre la mia disponibilità indipendentemente dall’iscrizione a un sindacato. Ciò che invece non tollero è l’arroganza, e le prese di posizione che nulla hanno a che vedere con i temi oggetto dei tavoli di confronto».

Secondo Manca le sigle sindacali, Cgil, Cisl e Uil, «dopo essersi presentate in assessorato all’orario concordato, hanno volontariamente deciso di non entrare in sala riunioni e di non sedersi al tavolo, al quale sono stati invitati più volte, data la presenza dei rappresentanti di altre sigle sindacali. Decisione presa nonostante Cgil, Cisl e Uil avessero ricevuto, con largo anticipo, una comunicazione in cui venivano esposte le motivazioni della necessità di una riunione congiunta».

