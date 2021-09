Amazon aumenta dell'8% la retribuzione di ingresso dei dipendenti della rete logistica.

Dal primo ottobre, grazie all'incremento retributivo che rientra nella revisione periodica degli stipendi realizzata dal colosso americano dell’e-commerce, la retribuzione d'ingresso – fa sapere la multinazionale in un comunicato – passerà da 1.550 a 1.680 euro lordi al mese.

La nuova retribuzione d'ingresso risulta, quindi, più elevata dell'8%, se comparata agli standard previsti dal Contratto nazionale del trasporto e della logistica.

"Lavoriamo da sempre per essere l'azienda più orientata al cliente del mondo, ma non solo. Vogliamo anche essere il miglior datore di lavoro e il posto più sicuro in cui lavorare", ha spiegato Stefano Perego, VP Amazon EU Operations.

Dal suo arrivo in Italia, nel 2010, Amazon ha investito oltre sei miliardi di euro creando più di 12.500 nuovi posti di lavoro a tempo indeterminato, in oltre 50 siti in tutto il Paese.

Quest’anno sono già entrati in attività i centri di distribuzione di Novara e di Cividate al piano (Bergamo), a cui si aggiungerà presto anche il centro di smistamento di Spilamberto, in provincia di Modena.

(Unioneonline/F)

