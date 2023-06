Istituzioni, università, aziende e ricerca si confronteranno domani a Carbonia in un workshop organizzato dalla Sotacarbo e da Energia Media sulla transizione energetica. Il dibattito, con numerosi interventi su finanziamenti e programmi per l'innovazione, sull'idrogeno verde, il combustibile della decarbonizzazione, e sui progetti della transizione in Sardegna, si svolgerà nel Centro Ricerche Sotacarbo, inizierà alle 9,30 e si concluderà alle 17,30 con una tavola rotonda a cui parteciperà anche l'assessorato all' Industria Anita Pili.

«È un momento di scelte decisive - dice Mario Porcu, presidente della Sotacarbo - per risolvere il problema delle emissioni di CO2. L'isola può sfruttare la transizione energetica per ridisegnare il proprio modello di sviluppo economico e industriale, puntando su tecnologie innovative come quelle per la produzione e l'utilizzo dell'idrogeno verde».

© Riproduzione riservata