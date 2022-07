Alle 8 di stamattina è cominciato in tutta Italia lo sciopero dei tassisti e durerà 48 ore.

La protesta riguarda la contrarietà all’articolo 10 del Ddl Concorrenza che prevede “l'adeguamento dell'offerta di servizi alle forme di mobilità che si svolgono mediante applicazioni web e che utilizzano piattaforme tecnologiche per l'interconnessione dei passeggeri e dei conducenti”.

L’incontro tra Teresa Bellanova, vice ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibile, e i sindacati dei tassisti non è servito ad annullare lo sciopero. A Roma in piazza della Repubblica è prevista la concentrazione dei conducenti delle auto bianche che sfileranno per le vie del centro per raggiungere Piazza Venezia in corteo. Garantiti tutti i servizi sociali.

(Unioneonline/s.s.)

© Riproduzione riservata