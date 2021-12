La Città Metropolitana di Cagliari punta sul settore della trasformazione agroalimentare e si candida a portare a casa 10 milioni di euro destinati allo sviluppo delle imprese dell'Area Vasta attive in questo comparto.

Per questo ha pubblicato due avvisi, in cui ha invitato aziende ed enti pubblici a inviare proposte in vista della preselezione degli interventi da inserire nel progetto pilota che verrà sottoposto al ministero dello Sviluppo Economico. Il dicastero assegnerà i contributi a valere sulle risorse residue dei Patti Territoriali.

Gli interventi e l’intera iniziativa saranno finanziati in caso di valutazione positiva da parte del soggetto istruttore Unioncamere e di inserimento del progetto pilota tra quelli ammissibili nella graduatoria nazionale.

Gli interventi imprenditoriali potranno ricevere un finanziamento complessivo di circa 5,7 milioni di euro, mentre quelli pubblici una quota pari a 3,8 milioni di euro. Questa ripartizione potrà essere modificata nel caso in cui si verifichi il mancato raggiungimento della soglia di risorse disponibili.

Gli interventi ammissibili devono riguardare i 17 Comuni della Città Metropolitana di Cagliari e i sette della Provincia del Sud Sardegna che aderiscono al Patto territoriale Area Vasta.

Per inviare le domande tramite posta elettronica certificata c’è tempo fino al 17 gennaio.

"Continua l'impegno della Città Metropolitana per il supporto alle imprese - ha spiegato il sindaco Paolo Truzzu -. Con questo progetto abbiamo scelto di concentrare gli sforzi su una categoria specifica di soggetti, consapevoli che in futuro ci saranno tante altre opportunità per tutti i comparti del mondo produttivo".

(Unioneonline/F)

