Si è costituito oggi ufficialmente il Distretto rurale "Sant'Isidoro" intitolato a Mario Fadda, defunto sindaco di Maracalagonis. A proporre il nome di Mario Fadda sono stati il sindaco di Quartu Graziano Mila e di Quartucciu, Pietro Pisu.

Del distretto al momento fanno parte i Comuni di Maracalagonis, Quartu e Quartucciu. L'obiettivo è quello di rilanciare l'agricoltura nel territorio puntando sulla valorizzazione dei prodotti locali.

Alla istituzione del nupvo Distretto erano presenti il sindaco di Quartu Graziano Milia, di Maracalagonis Francesca Fadda, di Quartucciu Pietro Pisu, il presidente provinciale della Coldiretti Giorgio Demurtas e, per la Regione, Nicola Ennas.

Il Distretto si riunirà a breve per l'organizzazione e la partecipazione di tutti gli attori coinvolti nel progetto, per riunire il consiglio direttivo e per aprire opportunità di crescita del territorio ad altri soggetti interessati.

Il distretto mira a unire le forze produttive locali del settore agricolo con le potenzialità del territorio in termini di turismo, cultura enogastronomica e tutela ambientale.

