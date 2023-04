Prende forma la nuova continuità aerea e il governo procede col decreto che dovrebbe far decollare per la Sardegna il cosiddetto “modello Baleari”.

Si pensa a sconti per pendolari e altre categorie.

La Regione, dal canto proprio, sta preparando aiuti per le compagnie che incrementeranno le rotte. Per sostenere l’aumento dei collegamenti all’inizio di maggio la giunta Solinas sta elaborando una proposta di legge per sbloccare 10 milioni di euro.

Intanto, altolà dell’assessorato ai Trasporti sulla privatizzazione dell’aeroporto di Cagliari. Dubbi anche sul gestore unico ad Alghero.

