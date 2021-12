Addio a Franco Ziliani, colui che nel 1961 aveva creato insieme a Guido Berlucchi le cantine Berlucchi di Erbusco (Brescia). Aveva 90 anni. Il funerale è in programma per martedì alle 11.30 nella parrocchia di Paratico.

Enologo, considerato uno dei padri della moderna enologia italiana, è morto nell’anno in cui la prima bottiglia di Franciacorta da lui creata ha festeggiato il 60esimo anniversario.

"Ziliani - ricorda la Cantina Berlucchi - ha vissuto la sua vita realizzando il sogno di creare vini spumanti italiani di qualità, che potessero essere al livello della grande tradizione francese. Fu così che nel 1955, giovane enologo chiamato dal conte Guido Berlucchi a Palazzo Lana in Borgonato (Brescia) per risolvere problemi di stabilità dei vini allora prodotti nella tenuta, propose la rivoluzionaria idea di ‘spumantizzare’ quei vini, che non mostravano sufficiente ‘personalità’".

