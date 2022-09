Forte divario tra Nord e Sud nell’acquisto di beni durevoli, con le provincie sarde che in alcuni casi sono anche fanalini di coda.

Il dato emerge dall’indagine dell’Osservatorio Findomestic, realizzato in collaborazione con Prometeia.

Modena (3.482 euro a famiglia), Trento (3.459 euro) e Monza-Brianza (3.392 euro) sono le tre province italiane con la spesa media più alta per famiglia nell'acquisto di beni durevoli nel 2021. Nelle prime posizioni domina il Nord, seguono Biella (3.342 euro) e Verona (3.288) in quarta e quinta posizione. Cagliari è tuttavia la prima provincia del Meridione, al 75esimo posto in Italia con una spesa di 2.404 euro a famiglia.

A Sassari non si raggiungono i 2mila euro di media, ci si ferma a 1.990 ed è agli ultimi posti nella graduatoria chiusa da Enna (1.818 euro) e Crotone (1.711).

Nel segmento degli elettrodomestici in fondo alla classifica guidata da Bolzano (340 euro a famiglia) e Trento (329) ci sono Oristano e Sassari.

Quanto alla telefonia Sassari è ancora ultima, con una spesa media di 143 euro per nucleo familiare, nella classifica guidata da Savona (285 euro), Biella (284) e Milano (281).

