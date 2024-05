Filctem Cgil, Femca Cisl e Uiltec Uil sollecitano un incontro urgente ai vertici Abbanoa contestando la nomina del nuovo amministratore delegato Salvatore Ledda, «componente del Cda da marzo 2021 e ora eletto al vertice», fanno sapere i sindacati che denunciano «l'inadeguatezza nella gestione di una società che ha in mano il governo del bene pubblico acqua. Un bene prezioso a rischio - si legge nella nota delle sigle - se si pensa che la concessione pubblica scadrà nel 2025 e le spinte verso una privatizzazione tolgono già il sonno a lavoratori, lavoratrici e sindacati per i riflessi che ciò potrebbe comportare a danno della collettività».

«Fra pochi giorni l'assemblea dei soci (composta da Regione e Comuni) si riunirà per discutere il bilancio 2023 e verrà ufficialmente sancita la conclusione del mandato di questo consiglio di amministrazione - scrivono i segretari regionali Francesco Garau (Filctem), Marco Nappi (Femca) e Pier Luigi Loi (Uiltec) - non c'era alcun motivo stringente per questa nomina, un atto apparentemente inutile e politicamente scorretto se si pensa che, come recita l'articolo 13 dello Statuto, è competenza dell'assemblea dei soci nominare un nuovo Cda alla scadenza del mandato dell'attuale».

Secondo i sindacati è necessario un intervento celere da parte della Regione e dei Comuni.

«Il futuro di Abbanoa e della gestione dell'approvvigionamento idrico in Sardegna - concludono Garau, Nappi e Loi - deve restare in mano pubblica, garantire un servizio efficiente per i cittadini e rispettare i diritti delle lavoratrici e dei lavoratori che quotidianamente svolgono la loro attività con dedizione e professionalità».

