Stintino ha ospitato la prima mobilità del progetto “Europe - Remote and Rural Areas of Europe Together”, co-finanziato dal programma Erasmus Plus. L'incontro si è svolto nelle sale del Museo della Tonnara, dal 7 al 9 giugno. I rappresentanti delle organizzazioni partecipanti al progetto Europe, tra cui East of Moon dall'Islanda, Consulta Europa da Gran Canaria, associazione Poiomar da Madeira, Associació Uno da Valencia e Open Impact da Roma, si sono riuniti per analizzare e discutere sui problemi e le sfide che i piccoli comuni affrontano in queste aree.

L'incontro è risultato un'opportunità per condividere esperienze e conoscenze. Ma soprattutto per fornire soluzioni innovative per uno sviluppo sostenibile in questi contesti. Nella tre giorni esplorate la trasformazione digitale, la mobilità, l'istruzione, il coinvolgimento dei giovani e il “community building”. I partecipanti hanno identificato sfide comuni e hanno progettato strategie per un cambiamento nelle aree remote e rurali. Il Museo della Tonnara di Stintino ha fornito un contesto unico per l’incontro e offerto uno spazio stimolante e suggestivo per le discussioni e gli scambi di idee. I partecipanti hanno avuto inoltre l'opportunità di incontrare e connettersi con imprenditori locali e organizzazioni che stanno sviluppando progetti nelle aree interne e più remote della Sardegna. Tra questi, erano presenti Treballu di Laconi di Carlo Coni, il primo spazio di coliving rurale in Sardegna, il progetto “Sardegna il Cuore”, coordinato da Cadossene e Maurizio Orgiana, un'iniziativa dedicata alla promozione di 53 Comuni della aree interne sarde. Inoltre "Relicta", da poco nominata “Startup" sarda dell’anno, che sviluppa una bio-plastica innovativa che utilizza gli scarti del pesce. In video-call anche Edo Sadikovic del progetto Sende, il primo spazio in Europa di coworking e coliving a Senderiz, un paese in Galizia di soli 20 abitanti.

Durante l'incontro, la sindaca di Stintino Rita Vallebella ha risposto alle domande e alle curiosità delle organizzazioni partecipanti, imperniate soprattutto sulle opportunità che il comune di Stintino affronta quotidianamente: sull'ambiente, il sociale e la qualità della vita dei residenti. Il progetto perciò prevederà la creazione di un Toolkit utile alle amministrazioni e agli attori locali per lo sviluppo di nuovi progetti e workshop per il territorio. Sarà prodotto anche un docu-film, girato da Mattia Meloni dello staff di Absentia, che racconterà il viaggio europeo dei partner in Sardegna, a settembre in Islanda, a novembre in Gran Canaria e il prossimo marzo a Madeira.

«In molti casi i piccoli comuni commettono l'errore di cercare ispirazione e soluzioni dalle grandi città per promuovere lo sviluppo e affrontare le sfide che affliggono le aree remote - commenta Fabrizio Contini, presidente di Absentia - Exploring the Abcence -. Mentre il segreto per un vero progresso risiede nell'ascolto e nel seguire l'esempio di altri piccoli comuni situati nelle aree remote d'Europa. È proprio questo il cuore del progetto Europe: condividere esperienze e buone pratiche tra le comunità delle aree remote e rurali. Ricercando connessione tra villaggi e comuni di diverse parti del continente».



