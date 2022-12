Prodotti gastronomici di qualità con un’ampia e accurata scelta delle materie prime. C’è tempo fino al 31 dicembre per visitare il temporary store “La Rosa dei Gusti” di piazza Yenne 6 a Cagliari. Il Christmas Store sceglie di nuovo il capoluogo per il suo negozio natalizio per presentare la sua linea all’insegna dell’innovazione.

La nuova marca di eccellenze alimentari – sviluppata da un’idea del Gruppo Abbi – coniuga la qualità premium e l’accessibilità, “un'esperienza di gusto superiore per portare in tutte le case un buonissimo Natale”.

Numerosi sono anche gli eventi in programma, tra questi la presenza di influencer, cuochi, nutrizionisti e i concerti degli studenti del Conservatorio di Cagliari, che animeranno tutti i giorni lo store, rendendolo un “must” dello shopping natalizio in città.

Una parte dell'esposizione (foto concessa)

Un’esposizione da oltre 200 metri quadrati con una linea completa di panettoni, a partire dal Panettone di Alta Pasticceria realizzato dallo chef stellato Gian Piero Vivalda - presentato in un’esclusiva cappelliera - fino alla Veneziana, una tipica specialità natalizia, ricoperta da una glassa croccante di nocciole e mandorle, che avvolge un impasto soffice, profumato e fragrante.

E, ancora, l’originale gelato al panettone, il pesto con aglio di Vessalico, le acciughe del Mar Cantabrico lavorate a mano dal fresco e marinate nell’aceto di Vermouth, gli esclusivi Tajarin al tartufo d’Alba. Senza tralasciare il ricco assortimento di salmoni affumicati con legno di faggio, e i ravioli ripieni.

Non potendo mancare il brindisi, l’ampia scelta comprende vini, spumanti e champagne.

Per chi desidera far confezionare i prodotti c’è la possibilità di far realizzare, in uno spazio dedicato, cesti natalizi su misura.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata