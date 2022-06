Importante incontro a Villamassargia, organizzato dalla Fidapa Sulcis presieduta da Annarita Cogoni, sulla figura di Grazia Deledda per celebrare i 150 anni dalla nascita del Premio Nobel.

La manifestazione, in programma questa sera alle ore 18 a Casa Fenu, è stata voluta grazie all’impegno del Club di servizio che promuove, coordina e sostiene le iniziative delle donne che operano nel campo delle Arti, delle Professioni e dell’Economia, in collaborazione con il Club Jane Austen Sardegna presieduto da Gabriela Podda.

Il convegno si inserisce nel Tema Internazionale Fidapa dedicato all' Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, 17 obiettivi relativi a tre diversi ambiti, sociale, economico ed ambientale.

L'obiettivo scelto è il Goal 5, la parità di genere, e prosegue il filone iniziato lo scorso anno con il terzo punto dell’agenda, salute e benessere, sviluppato dal medico sulcitano Maria Chiara Basciu, fondatrice della Fidapa Sulcis e componente della Commissione Regionale Pari Opportunità, attraverso un’importante relazione sul parto indolore che ha portato anche alla presentazione di un progetto di legge regionale sul tema.

“La parità di genere - afferma Maria Gemma Moi, past President del Club - non è solo un diritto umano fondamentale, ma la condizione necessaria per un mondo prospero, sostenibile e in pace”.

“Garantire alle donne e alle ragazze parità di accesso all’istruzione, alle cure mediche, a un lavoro dignitoso, così come la rappresentanza nei processi decisionali, politici ed economici - spiega Maria Chiara Basciu - promuoverà economie sostenibili, di cui potranno beneficiare le società e l’umanità intera”.

Il progetto elaborato pone l’accento su Grazia Deledda, modello per le donne di oggi, che dev’essere portato all’attenzione soprattutto dei giovani: purtroppo le scuole non dedicano all’indimenticata scrittrice l’importanza che meriterebbe perché è stata una figura innovativa, unica in quanto è riuscita ad imporsi nonostante gli ostacoli del tempo che viveva, i pregiudizi e tutte le limitazioni che le erano state imposte

Relatrice sarà Neria De Giovanni, saggista e Presidente dell' associazione Internazionale critici letterari in un dibattito a più voci moderato da Giuditta Sireus, direttrice artistica del Club Jane Austen Sardegna, nonché socia della Fidapa Sezione Sulcis

Interverranno le autorità Fidapa Nazionali con in testa la presidente Fiammetta Perrone e la past president Maria Concetta Oliveri e le massime cariche del Distretto Sardegna, Maria Lucia Fancellu presidente e Maria Tina Maresu past president, oltre alla presidente e alla past president della sezione Sulcis, Annarita Cogoni e Maria Gemma Moi.

A dare i saluti anche Maria Chiara Basciu, già past president dell’associazione femminile sulcitana e animatrice di numerose iniziative nel territorio.

L'evento, ad ingresso libero con modalità di accesso mista in presenza e da remoto, gode del patrocinio del Comune di Villamassargia con la Sindaca Debora Porrà.

L.P.

© Riproduzione riservata