Al via la 78esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia.

Ad aprire la carrellata di proiezioni, “Madres paralelas”, il nuovo film di Pedro Almodovar, omaggio – ipse dixit – alle “madri imperfette”.

In platea anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Proprio il Capo dello Stato ha assistito alla consegna del Leone d'oro alla carriera a Roberto Benigni, accolto in Laguna con grandi onori. E dal palco lo stesso Benigni ha dedicato un pensiero proprio al numero uno del Quirinale, invitandolo a valutare – in vista della scadenza del settennato prevista all’inizio del 2022 – la possibilità di un secondo mandato al Colle.

Lo stesso Benigni ha poi dedicato il premio alla moglie Nicoletta Braschi.

Il vincitore dell’edizione 2021 del festival – con la giuria presieduta dal coreano Bong Joo-ho, regista premio Oscar per “Parasite” – verrà annunciato il prossimo 11 settembre.

Tra i film in gara, anche l’atteso “Dune” di Denis Villeneuve e “E’ stata la mano di Dio”, ultima fatica di Sorrentino.

(Unioneonline/l.f.)

© Riproduzione riservata