Quartucciu si prepara ad accogliere un fine settimana all’insegna della cultura, della musica e della convivialità, con eventi che sapranno coinvolgere tutti, grandi e piccini. Si parte domani, sabato 14 dicembre, con la programmazione del Comune “Viviamo il Natale”. La parata della vivace Peter Days Street Band, accompagnata da Babbo Natale e dai suoi Elfi, invaderà le principali vie della città. Il corteo, che partirà dal Parco Sergio Atzeni alle 17, attraverserà via Rosselli, via Nazionale e via Mandas, per concludersi di nuovo al parco, dove alle 19 il gruppo Big Mama salirà sul palco. Dopo il rinvio della scorsa settimana, la band è pronta a scatenare il pubblico con i successi Dance che hanno segnato le epoche, promettendo una serata di divertimento e balli sfrenati.

Domenica 15 dicembre, la giornata prosegue con una proposta unica per gli amanti della lettura. Organizzata da Il Crogiuolo, dalle 11, all’Orto Giardino Mariposa de Cardu, sarà possibile “consultare” una vera e propria biblioteca vivente. Celebri personalità del mondo della cultura, della politica e dello sport, tra cui Giovanni Columbu, Ornella D’Agostino, Giulia Clarkson e Paolo Littarru, tra gli altri, daranno consigli di lettura ai partecipanti. Un’occasione per scoprire libri da regalare e conoscere meglio le storie dei propri beniamini, in un’ambientazione che stimola il confronto e l’interazione.

Sempre domenica, alle 18.30, la DomusArt ospiterà un convegno dedicato a Luisa Orrù, antropologa di Quartucciu, scomparsa nel 1998. La serata sarà un omaggio a questa grande ricercatrice che ha dedicato la sua vita alla scoperta e alla valorizzazione delle tradizioni sarde. Il convegno, che si inserisce nel programma del progetto “Identità e valore tra passato e presente” dell’assessorato alla cultura, permetterà di riscoprire l’eredità lasciata da Luisa Orrù, una donna che ha studiato le storie, le usanze e i segreti della cultura sarda, preservando e trasmettendo tradizioni che, ancora oggi, raccontano la storia di una terra ricca di identità.

