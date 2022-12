Ultima tappa a Gesico per la manifestazione itinerante Trexenta Experience. Domani, 28 dicembre, appuntamento alle 9.30 per scoprire le bellezze archeologiche di Gesico. Sarà questo l'ultimo appuntamento della manifestazione che si è svolta in questi due mesi in Trexenta. Iniziativa di grande impatto, alla riscoperta del territorio, fortemente voluta dall'Unione dei Comuni. Protagonista assoluto è stato il visitatore che, attraverso varie tappe, è stato coinvolto in un’esperienza emotiva, sensoriale, storica, ambientale, ma anche fisica e intellettuale.

Il percorso, pensato per appuntamenti del fine settimana, ha attraversato e coinvolto i paesi di Senorbì, Ortacesus, Siurgus Donigala, Pimentel, Suelli, Guasila, Gesico, Selegas e Guamaggiore. "Trexenta Experience" ha avuto come obiettivo quello della valorizzazione delle risorse archeologiche: un turismo "lento" e di qualità che si affida alla forza della cultura, delle feste e dei riti religiosi e alla tradizione, sia essa musicale, culinaria, o dei costumi e delle usanze tipiche. In sintesi: una innovativa evoluzione culturale della fruizione turistica, dove l'ospite diventa attore attivo principale grazie a esperienze indimenticabili, nelle suggestive località archeologiche.

Il ritrovo domani 28 dicembre alle 9.30 in località Monte San Mauro, dove si terrà il Corso base di Orienteering, per orientarsi nel territorio, a cura dell'Associazione ORIsarrabus. Alle 11.30 Luana Spano della Società Antes accompagnerà i partecipanti alla scoperta della storia delle particolarità archeologiche del Monte San Mauro e della Chiesa. A seguire, in collaborazione con la Pro Loco di Gesico, degustazione dei dolci tipici del territorio. Nel corso della mattinata si potranno indossare i visori 3D per vivere in modo immersivo i tour virtuali dei siti archeologici e dei monumenti della Trexenta.

