A Santa Teresa Gallura ritorna il festival letterario Ligghjendi, con la presenza, tra giugno, luglio, agosto e nell’ultimo fine settimane di novembre, di importanti nomi della narrativa, del cinema e del giornalismo contemporanei come con Peter Cameron, Pietro Grossi, Paolo Giordano e tanti altri.

«A Santa Teresa, in questi anni, abbiamo avuto la fortuna - afferma il direttore artistico del festival, Flavio Soriga - di poter sempre alternare autrici e autori popolari e dal grande successo e nomi meno conosciuti ma che a noi organizzatori sembravano avere qualcosa di importante da dire. Mai come in questa edizione mi sembra che il festival offra davvero un gran numero di occasioni di confronto e di racconto per qualunque tipo di pubblico. Noi crediamo che Ligghjendi abbia qualcosa di unico a caratterizzarlo: il luogo straordinario che lo ospita e la comunità delle lettrici e dei lettori che lo anima».

Dal canto suo la sindaca, Nadia Matta, ricorda che «l’idea del Festival nasce dalla volontà di portare la cultura fuori dai luoghi tradizionali, rendendola accessibile a tutti. Volevamo creare un’occasione di incontro tra lettori, autori e cittadini, in spazi pubblici vivi e partecipati. La lettura è uno strumento potente di crescita individuale e collettiva, e questa rassegna vuole celebrarla in tutte le sue forme», conclude la sindaca.

«Siamo felicissimi di poter aprire l’edizione 2025 con la presenza di uno dei più grandi scrittori viventi, Peter Cameron», afferma Flavio Soriga. «Come tutti gli autori profondamente letterari è difficile dire di cosa scrive Cameron, se non della vita, del suo mistero, delle sfide e delle sconfitte con cui tutti noi, a New York come in Gallura, dobbiamo fare i conti».

