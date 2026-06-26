“Medicina popolare del mondo, cinema e culture della guarigione”: è questo il tema della nona edizione del Fiorenzo Serra Film Festival. Aperto il bando per la partecipazione al nuovo concorso di cinema etnografico, intitolato alla memoria del grande regista sassarese. La scadenza per inviare i film e documentari etnografici è fissata per il 10 agosto.

Finora al concorso internazionale di cinema etnografico hanno partecipato oltre 2500 film, da tutto il mondo, che raccontano storie di popoli, culture e tradizioni differenti che sono la ricchezza della civiltà umana.

La medicina popolare rappresenta uno dei patrimoni culturali più antichi e diffusi dell'umanità. Attraverso erbe medicinali, rituali terapeutici, pratiche spirituali, conoscenze tramandate oralmente e figure tradizionali di guaritori e guaritrici, le comunità di tutto il mondo hanno sviluppato sistemi di cura che raccontano il rapporto profondo tra corpo, natura, memoria e cultura.

Il montepremi complessivo è di 5mila euro, da dividere tra i vincitori in concorso: nella sezione tematica principale, Fiorenzo Serra, e in quella Antonio Simon Mossa destinata ai film a tema libero. Ci sarà una menzione speciale “Premio Antonio Bisaccia”, dedicata all'ex direttore dell’Accademia delle Belle Arti di Sassari.

Il Festival è organizzato dal Laboratorio di Antropologia Visuale della Società Umanitaria-Cineteca Sarda di Sassari e dal Dipartimento di Storia, Scienze dell’Uomo e della Formazione dell’Università di Sassari, con il patrocinio della Regione Sardegna e del Comune di Sassari.

© Riproduzione riservata