C’è anche Thiesi, centro del Meilogu, tra i paesi che, il prossimo fine settimana, ospiteranno la carovana di Monumenti Aperti.

«Ospitare Monumenti Aperti per la quinta volta per noi è un motivo di orgoglio - ha dichiarato il sindaco, Gianfranco Soletta – e una grande occasione per aprire le porte del paese agli amanti della cultura, delle tradizioni e degli antichi saperi, mettendo in mostra il nostro patrimonio storico materiale e immateriale».

Questi i monumenti visitabili: la Necropoli di Mandra Antine, Sa Tanca de Santu Ainzu, La Torre prigione, il Museo Aligi Sassu, la Chiesa di Santa Vittoria, il Santuario della Madonna di Seunis, la Chiesa di Sant’Antonio da Padova, la Chiesa di Santa Croce e la Chiesa di San Sebastiano.

I siti saranno visitabili gratuitamente, sabato 27 maggio dalle 16.30 alle 20 e domenica 28 maggio dalle 10 alle 13 e dalle 16.30 alle 20.

© Riproduzione riservata