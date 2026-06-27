Presentata a Telti la quarta edizione della manifestazione dedicata a Vittorio Inzaina, il primo cantante sardo a partecipare al Festival di Sanremo. Un grande interprete che ha ispirato un appuntamento che negli anni è diventato molto più di una competizione canora: è un'occasione per dare voce ai talenti, valorizzare la cultura dell'isola e trasformare una passione in un percorso di crescita.

Il premio si prepara a vivere tre serate intense, dal 21 al 23 agosto, ricche di emozioni e di musica: alla presentazione il sindaco Vittorio Pinduccu, che ha posto l’attenzione sulla nascente struttura “Il Parco della Musica”, nei progetti dell’amministrazione il luogo della formazione, dello studio per i tanti che a Telti sceglieranno di avvicinarsi al mondo della musica e del canto. La struttura, che prende forma trasformando un ex mattatoio nell’atteso centro di aggregazione sarà titolata a Vittorio Inzaina.

Al tavolo dei relatori anche l’assessore Matteo Sanna, la presidente della Pro loco di Telti, Marilena Suelzu, la figlia di Vittorio, Giada Inzaina, Gian Mario Inzaina, consigliere comunale e nipote di Vittorio, e Claudia Aru, cantautrice e vocal coach, che guiderà il percorso artistico al debutto come direttrice artistica del concorso dopo gli anni di guida del maestro Giovanni Budroni, ringraziato dall’amministrazione per la preziosa collaborazione.

Quest’anno il Premio apre le porte a tutti, senza limiti di esperienza e senza quote di iscrizione. Tre serate, ognuna con il suo vincitore, per tre categorie differenti: i bambini dai 5 ai 14 anni, i giovani dai 15 ai 30 e, con un sorriso che racchiude tutta la filosofia della manifestazione, i "Ragazzi da molto", dedicata a chi ha superato i 31 anni e continua a inseguire la propria passione.

Per partecipare alle selezioni, ancora aperte, è sufficiente inviare un video di appena un minuto. Una registrazione semplice, anche realizzata con uno smartphone, purché dal vivo. Nessun artificio, nessun effetto speciale: soltanto la voce, l'interpretazione e la capacità di emozionare. Ogni vincitore riceverà mille euro, una targa ricordo e soprattutto l'iscrizione gratuita al corso annuale del Casteddu Voice Lab, la scuola di canto fondata e diretta da Claudia Aru. Un percorso formativo che accompagnerà gli artisti per mesi, offrendo strumenti tecnici, crescita personale e confronto continuo. Accanto ai premi di categoria trovano spazio due riconoscimenti speciali che raccontano l'anima del concorso. Il Premio "Lingua Sarda", per la migliore interpretazione di una canzone in lingua sarda e il Premio "Miglior Brano Inedito", che offrirà al vincitore la possibilità di realizzare un videoclip professionale, opportunità riservata anche al vincitore assoluto del concorso, nello spirito della competizione che non si limita a celebrare il talento, ma prova a coltivarlo, accompagnandolo oltre il palco. Infine il Premio Isola Incantata, che quest’anno sarà attribuito al campione Gianfranco Zola, la presenza di Grazia di Michele e di Moses Concas e l’esibizione canora di Giada Inzaina. La Proloco di Telti anche per questa edizione si occuperà dell’organizzazione delle tre serate.La manifestazione è organizzata dalla Pro Loco e dal Comune di Telti, con il sostegno della Regione Sardegna e il patrocinio di Rai Tre e dell'Archivio Mario Cervo.

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