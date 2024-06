Racconti, storie, suggestioni dal mondo femminile animeranno “Storie di donne...donne e la storia”, festival teatrale organizzato dall'associazione Mezcla Intercultura giunto, quest'anno, alla sua ottava edizione. Da lunedì 17 a domenica 23 giugno tra Sestu e Cagliari ogni sera in scena il mondo delle donne a 360 gradi, dalle storie più belle e malinconiche alle eroine tragiche fino alle figure femminili che hanno cambiato con il loro coraggio il corso della storia.

Mercoledì 19 giugno in piazza Gandhi a Sestu due spettacoli per famiglie, “Lupus in fabula” delle Compagnie del Cocomero e a seguire le marionette di “Con Gafas ya los locos” della compagnia spagnola Ludopuzzle con Toni Dimondi.

Giovedì 20 giugno allo spazio Samsa alle 20 sarà proiettato il film di Marco Zuin “Il teatro vive solo se brucia” che racconta la storia dei teatri viaggianti in Italia attraverso la testimonianza dei Carrara, una delle ultime famiglie d'arte ancora in attività; alla proiezione parteciperà il regista e produttore Andrea Mura. Seguirà alle 21 “Le donne (il tempo e il governo)”, viaggio tra parole e musica a cura di Antas con Giacomo Casti, Alessia Farci e Matteo Sau tra le figure femminili di Fabrizio De André.

Da venerdì 21 giugno il festival si sposta a Casa Saddi, a Cagliari: alle 19 ancora le marionette di Toni Dimondi e Ludopuzzle per lo spettacolo “Kon Karma”, alle 21 si viaggia nel Medioevo sardo con “Benedetta Judikissa di Càlari” e “Adelasia Judikissa di Torres” di La Fabbrica Iilluminata con Elena Pau scritto da Rossana Copez e accompagnato dalle musiche di Roberto Deidda.

Sabato alle 21 Fabio Marceddu porta in scena “Alfonsina Panciavuota”, spettacolo del Teatro Dallarmadio con la regia e le musiche originali di Antonello Murgia e la collaborazione alla drammaturgia di Francesco Niccolini, premiato al Festival della Resistenza Teatro per la Memoria di Gattatico (Reggio Emilia), il racconto di una vita vissuta fra povertà e soprusi in una Sardegna attraversata dalla guerra.

Domenica 23 giugno alle 20 “Nel nome del padre”, una coraggiosa storia di riscatto nella Sicilia più nera prodotto da Artisti Fuori Posto scritto e interpretato da Francesca Saba; il festival si chiude alle 21.30 con “Agata”, spettacolo tragicomico prodotto da Meridiano Zero e Compagnia Vaga con Laura Garau che ci accompagnerà in una riflessione sulla vita, l’amore e il destino del mondo .

L'ingresso agli spettacoli ospitati a Sestu è gratuito; per gli appuntamenti cagliaritani ingresso 3 euro agli spettacoli per bambini, 5 euro per gli altri spettacoli e 10 euro per l'ultimo evento della sera.

