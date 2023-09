Nella banchina della Cormorano Marina, presso lo scalo di Porto Torres, si è svolta questa mattina la suggestiva e simbolica consegna del pacco postale, la tradizionale rievocazione del “Viaggio del Postale”, manifestazione giunta alla sua XXVIII edizione. Il sindaco di Stintino, Rita Vallebella, dopo aver ricevuto il sacco postale direttamente dalle mani dell’accomandatario, Gavino Assaretti, responsabile del trasporto, ha consegnato il dispaccio all’assessore alla Cultura di Porto Torres, Maria Bastiana Cocco che, a sua volta, lo ha assegnato al direttore provinciale di Poste Italiane, Marcello Lepuri. Come oltre un secolo fa, il “Viaggio del Postale” si è compiuto in parte a piedi.

Le condizioni meteo marine non hanno consentito di svolgere a bordo dell’imbarcazione a vela latina, la tradizionale traversata lunga dieci miglia marine per consegnare il pacco della posta.

Il percorso è stato effettuato dall’accomandatario Assaretti, partito a piedi dal centro urbano di Stintino fino alle Saline, quattro chilometri di camminata prima di arrivare in auto presso la sede della Guardia di Finanza di Porto Torres da cui, sempre a piedi, ha raggiunto il porto turritano. Era il 1909 quando partì dal borgo turistico stintinese il primo collegamento commerciale con Porto Torres per garantirsi la fornitura di beni primari. Allora venne stipulato anche il contratto di trasporto della posta tra la direzione delle Poste e telegrafo di Sassari e il comandante Clemente Bonifacino che, con una bilancella "Buona Difesa", istituì il primo collegamento commerciale. Talvolta, quando il mare non consentiva di viaggiare, il sacco postale veniva trasportato, in assenza di strade, a cavallo o da persona di fiducia che andava e tornava da Porto Torres a piedi lungo la costa.

Questa mattina la manifestazione, organizzata dai soci della Lega navale italiana sezione Golfo dell’Asinara, presieduta da Bruno Puggioni, alla presenza di Vittore Canopoli e in collaborazione con l’ufficio postale delle Poste Italiane del comune stintinese, ha visto la partecipazione della Capitaneria di porto di Porto Torres e dell’associazione Orchestra Spensierata.

