Il Comune di Stintino favorisce la lettura attraverso forme di scambio pubblico. L’iniziativa parte dal Mut-Museo della tonnara di Stintino, dove è nato un punto book crossing gratuito. Il progetto “Prendi un libro, lascia un libro” si inserisce all'interno del più ampio programma ''Stintino, città che legge''. L’iniziativa nata nel borgo turistico è promossa dall’amministrazione e dalla biblioteca comunale. Si tratta di un progetto diretto a promuovere la lettura che consiste nella pratica di una serie di iniziative collaborative volontarie e completamente gratuite, di cui alcune anche organizzate a livello mondiale, che legano la passione per la lettura e per i libri alla passione per la condivisione delle risorse e dei saperi. A Stintino, sul porto Minori, è presenta inoltre già da marzo 2025 una casetta in legno realizzata interamente a mano con materiali di recupero dai cittadini volontari Antonio Scano, Marta Scano, Cinzia Diana e Vincenzo Vallebella che racchiude al suo interno una grande idea: il book crossing. L’invito è semplice e accogliente, basta prendere un libro e lasciarne un altro, in uno scambio continuo di storie, idee e cultura. Tra i principali punti book-crossing attualmente presenti e registrati sul territorio comunale e sul sito mondiale https://www.bookcrossing.com/ si inseriscono il porto Minori e Rocca Ruja.

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