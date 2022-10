Si terrà domenica 23 ottobre a Sorso, più precisamente nella discesa a mare numero tre di Platamona, l’ottava edizione della “Fitwalking per la vita: la camminata del cuore”, una camminata ludico-motoria non competitiva a carattere sportivo e socio-umanitario aperta a tutti che si correrà su un circuito lungo cinque chilometri.

“La manifestazione - sottolineano gli organizzatori - ha lo scopo di rendere partecipe un numero sempre crescente di associazioni umanitarie e di volontariato, impegnate nel sociale e nell’assistenza a persone diversamente abili, coinvolgendo i loro iscritti e simpatizzanti. L’organizzazione destinerà infatti parte della quota di iscrizione alle stesse associazioni che aderiranno all’iniziativa attraverso la partecipazione attiva dei loro associati e sostenitori”.

“Siamo orgogliosi di ospitare anche quest’anno nel nostro territorio questa manifestazione - ha detto il sindaco Fabrizio Demelas - un’occasione per far conoscere un’area suggestiva e di grande valore del nostro litorale con un evento che ha una valenza molteplice, racchiudendo in sé solidarietà, beneficenza, sport e condivisione”.

“È la quarta volta che aderiamo a questa iniziativa portando il fitwalking a Sorso - ha aggiunto l’assessore allo Sport Fabio Idini - con la volontà e nella ferma convinzione, da parte dell’intera Amministrazione, che il nostro litorale sia un luogo ideale in cui si possono incontrare le finalità proprie di questa manifestazione, ovvero la sensibilizzazione alla salute e alle buone pratiche e alla solidarietà con il coinvolgimento delle associazioni che tutti i giorni si occupano delle persone meno fortunate”.

