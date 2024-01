“Una vita”, la mostra personale dedicata alle celebri opere di Gavino Sanna, prorogata in occasione dei festeggiamenti del Cap D’Any 2023-2024, si avvia alla conclusione. Il suo finissage si svolgerà domenica 7 gennaio alle ore 18 alla presenza del presidente di Fondazione Alghero, Andrea Federico Delogu, e del sindaco Mario Conoci.

Oltre due mesi di esposizione per più di duemila visitatori. La grande partecipazione di cittadini e istituzioni è stata un’opportunità per poter omaggiare ancora una volta l’artista che, nei mesi trascorsi ad Alghero, è stato un valore aggiunto non solo grazie alla sua costante presenza ma anche grazie all’immensa disponibilità dimostrata nella serie di incontri che ha visto protagonisti gli alunni degli Istituti scolastici, provenienti da varie zone della Sardegna, che hanno potuto beneficiare dei suoi racconti.

L’artista che ha collaborato con i più importanti brand nazionali come Fiat, Barilla, Mulino Bianco e Giovanni Rana ha raccolto tutte le emozioni trasmesse dagli studenti, piccoli e grandi, a cui raccomanda di non arrendersi mai nelle difficoltà. Una sfida che ha colto nella sua lunga carriera.

