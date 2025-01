Prestigioso riconoscimento a Roma alla Camera dei Deputati per Francesca Carboni, 28 anni, una giovane laureata sedilese che ha ricevuto il premio “America Giovani” per il suo brillante percorso universitario, conseguendo la laurea magistrale in Giurisprudenza presso il dipartimento dell'Università di Sassari con la votazione di 110/110.

«È stato un grande onore ed emozione metter piede in una delle aule più importanti della politica Italiana - afferma Francesca Carboni - per ricevere questo premio, motivo di grande orgoglio, ma soprattutto rappresenta una ricompensa per tutti i sacrifici fatti». «Anni importanti – aggiunge – ma non privi di insidie che porterò sempre nel cuore. Per questo ringrazio la Fondazione Italia Usa per l’opportunità ma in particolare il Dipartimento di Giurisprudenza di Sassari dove nel luglio 2024 ho conseguito la laurea magistrale. Attualmente ho iniziato il master offerto dalla fondazione Italia-USA e spero che rappresenti per me un trampolino di lancio per la mia futura carriera professionale».

Anche l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Salvatore Pes «si congratula con Francesca Carboni, per il premio America Giovani per il talento universitario, riconoscimento nazionale ai neolaureati di eccellenza delle università italiane e selezionata tra i migliori studenti di tutta Italia alla Camera dei Deputati».

La cerimonia a Roma è stata presieduta dal giornalista Giampiero Gramaglia.

