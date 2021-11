A 251 anni dalla sua nascita Ludwig van Beethoven è ancora uno che riempie sale e teatri. Nella sala concerti del Verdi di Sassari la cooperativa Teatro e/o Musica ha programmato tre giovedì dedicati al compositore tedesco: il 4, 11 e 18 novembre, sempre con inizio alle 21. Ebbene le richieste sono state tante che dopo il sold out gli organizzatori hanno dovuto aggiungere anche un concerto alle 17 negli stessi tre giorni.

Doppio appuntamento quindi ogni giovedì a partire dal 4 novembre. L'apertura è dedicata al concerto n. 4 op. 58 in Sol Maggiore per pianoforte e orchestra nella versione per pianoforte e quintetto d’archi di Vinzenz Lachener. A eseguirlo il giovane e già affermato pianista Simone Ivaldi. Il quintetto d’archi è composto da Michelangelo Lentini (I° violino) Francesco Fadda (II° violino) Sergio Lambroni (Viola), Paolo Tedde (Violoncello) e Paolo Beretta (Contrabbasso).

Giovedì 11 novembre il sipario si apre sul duo Guglielmo De Stasio al violino e Juliette Aridon al pianoforte. Eseguiranno la famosissima sonata n. 5 op.24 in Fa Maggiore per violino e pianoforte detta “La Primavera”.

Il terzo e ultimo degli appuntamenti il 18 novembre con la sonata per violino e pianoforte n.10 op.14 N.2 in Sol Maggiore, composta nel 1799. Sul palco del Teatro Verdi ci saranno Michelangelo Lentini al pianoforte e Juliette Aridon al violino.





